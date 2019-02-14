Россия не боится санкций, они не могут навредить экономике капитально, но затрудняют развитие, шапкозакидательского подхода к ним быть не должно, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход. Я подчас это слышу, зачастую от государственных служащих. Так нельзя реагировать», — заявил Медведев в интервью НТВ.

«Эти санкции имеют значение для нашей экономики. Они не навредят ей капитально, мы все равно продолжим идти своим путем. Но то что это нам не помогает, а подчас затрудняет развитие — никакого сомнения нет», — сказал он.

СМИ: проект санкций США не содержит списка банков, касается лишь нового долга РФ Уточняется также, что ограничения в отношении государственного долга будут касаться только новых выпусков и вступят в силу не позже чем через 60 дней после принятия закона.

Сенаторы — демократы и республиканцы в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.

По мнению Медведева, к санкциям нужно относиться внимательно, нужно быть к ним готовыми.

«А мы регулярно обсуждаем, каким образом противодействовать такого рода санкциям, но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика, безусловно, выдержит любое давление, в том числе и такое», — подчеркнул глава российского правительства.