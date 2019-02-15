Роскомнадзор в случае приятия закона об устойчивости Рунета проведет вместе с операторами связи пилотные проекты по исполнению требований документа.

Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«100% будут (пилоты по исполнению закона), делать мы их будем с операторами связи», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Жаров пояснил, что речь о пилотных проектах будет идти только после принятия соответствующего закона.

Ранее о необходимости проведения тестирования оборудования и реализации пилотных проектов по применению механизмов исполнения требований закона по маршрутизации трафика говорили операторы связи.