Кремль отмечает, что «недружественные проявления» в рамках антироссийских санкций США никуда не делись, поэтому не нужно обманываться изменениями в новом законопроекте американского конгресса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что санкции, согласно новому законопроекту в конгрессе США, предполагается распространить только на финансовые институты РФ, «оказавшие финансовую или иную поддержку вмешательству» в демократические процессы или выборы за рубежом.

«Давайте не будем обманываться», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к такому смягчению позиции американских законодателей. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что есть кодифицированные санкции США, «это никуда не делось с повестки дня — эти недружественные проявления». «Что касается смягчения — речь же идет об американских законодателях, которые могут не разбираться во всех нюансах», — добавил Песков.