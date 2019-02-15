Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) — будет внесен в Госдуму в марте, и депутаты готовы внести его сами для ускорения рассмотрения. Об этом он сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Я рассчитываю, что в марте соответствующий закон — мы готовы сами, кстати, депутаты, [его] внести — будет внесен», — сказал он и добавил: «Мы ждем закон об индивидуальном пенсионном капитале, подталкиваем правительство, чтобы оно быстрее внесло этот законопроект в Госдуму».

Правительство рассчитывает внести законопроект в Госдуму не раньше осенней сессии, говорил в январе замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, законопроект должен пройти все предусмотренные законом процедуры, в том числе общественное обсуждение, на которые нужно закладывать не менее полугода.

Пенсионная тема воспринимается неоднозначно, «но это направление реально необходимо для финансового рынка и, кстати, для граждан», добавил Аксаков.