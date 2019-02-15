Пенсионный фонд России (ПФР) намерен усилить контроль за средствами материнского капитала, для этого будут вводиться дополнительные ограничения по его обналичиванию. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава ПФР Антон Дроздов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Планируем усилить некоторые нормы, касающиеся контроля за материнским капиталом в целях того, чтобы поставить дополнительные ограничения для возможностей его обналичивания», — сказал Дроздов.

Он добавил, что у ПФР есть определенное предложение в этой связи. «В основном это связано с непростыми юридическими схемами, которые мы изучаем, и мы обратились в Минтруд, чтобы нам дали дополнительные возможности, и нам предоставляли ряд дополнительных документов об использовании маткапитала, что средства действительно переведены на счет застройщика. Есть случаи, когда отказываются от контракта, а мы об этом не знаем», — сказал глава ПФР.

Кроме того, по его словам, есть институты, которые имеют право давать кредит, кооперативы и иные организации, но Центральный банк их не контролирует. «Контроль здесь пока более лояльный, чем за кредитными организациями. Мы идем по пути, чтобы эти организации не работали с материнским капиталом или имели устойчивую репутацию», — отметил Дроздов.