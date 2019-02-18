Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа, пишет «Коммерсант».

В МВД разработаны поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым иностранцы, работающие как самозанятые, будут обложены «налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа». В РФ 530 тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание (выдается на три года), еще 600 тыс. имеют вид на жительство в РФ (выдается на пять лет).

«Около половины являются самозанятыми», — говорится в пояснительной записке к проекту. Эти иностранцы «используют медицинское и социальное обеспечение, дети посещают детские сады, школы и т. д., но в Пенсионный фонд РФ отчисления не осуществляются».

Проект поправок к п. 9 ст. 6 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» устанавливает для иностранцев обязанность предоставлять в органы миграционной службы «документ, подтверждающий уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа». Обязанность по уплате налога юристы МВД предлагают установить в ст. 227.1 Налогового кодекса (НК): с 2015 года она действует по отношению к иностранцам, которым разрешили работать в России по патенту.

Прибыв в РФ, гастарбайтер оформляет патент и каждый месяц уплачивает в региональный бюджет фиксированную сумму в виде налога с дохода (не менее 1,2 тыс. рублей). В МВД считают, что на самозанятых, которые по ст. 217 НК оказывают услуги «для личных, домашних и (или) иных подобных нужд», должны распространяться те же нормы с авансовыми платежами, которые предусмотрены для работающих по патенту. В пояснительной записке авторы ссылаются на то, что «патентная система показала хороший результат»: благодаря ей в 2017 году региональные бюджеты собрали через фиксированные авансовые платежи «более 50 млрд рублей, в 2018 году — более 55 млрд рублей».