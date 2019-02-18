России в 2018 году удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения со стороны других стран в отношении РФ на 330 млн долларов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.



«В 2018 году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 миллионов долларов в год», — отмечается в релизе.



Ведомство, в частности, провело работу с ЕС, Индией, Турцией, Бразилией, Вьетнамом, Монголией, КНР, Ираном, странами ЕАЭС, Украиной, Аргентиной, ЮАР и Китаем.

Так, например, Анкара отказалась от запретительных антидемпинговых пошлин для российских экспортеров крафт-лайнера, с Монголией достигнута договоренность о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки, с Ираном — о возобновлении поставок российской пшеницы, а в ЮАР на 25% снижена ставка ввозной таможенной пошлины на пшеницу и меслин.

