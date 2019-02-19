Рассылка Пенсионного фонда России (ПФР), которая позволит узнать гражданам размер будущей пенсии, будет подготовлена для россиян старше 45 лет. Об этом во вторник в интервью ТАСС сообщил глава ПФР Антон Дроздов.

«Рассылка будет предназначаться гражданам, достигшим 45 лет», — сказал Дроздов.

Он уточнил, что роботизированная рассылка будет осуществляться с помощью госпочты, личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР или единого портала госуслуг.

Впервые о проекте Пенсионного фонда России под названием «Моя пенсия» Дроздов рассказал в рамках Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи 14—15 февраля. При помощи новой услуги, которая стартует с 2020 года, для каждого человека будет формироваться индивидуальное сообщение о том, сколько он уже накопил, какой будет его пенсия по состоянию «на сегодня» и какие у него есть возможности в рамках пенсионной системы. Адресная рассылка будет приходить гражданам раз в три года вплоть до пенсии.

Закон, согласно которому в России началось плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, вступил в силу 1 января 2019 года. Средний размер пенсии в России в 2018 году был 14,1 тыс. рублей.