Банкам и их агентам (например, автосалонам) станет сложнее продавать людям страховки вместе с кредитом. Это следует из поправок к законопроекту о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, с которыми ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, банкам придется сообщать заемщику информацию о содержании страховой услуги — «в письменной форме на бумажном носителе под роспись» либо в виде электронного документа «при условии его подписания электронной подписью заемщика», говорится в документе. Также придется раскрывать цену полиса и величину средств, которые достались страховщику (после уплаты комиссии банку).

Это нужно для того, чтобы при досрочном погашении кредита заемщик понимал, с какой величины взноса требовать возврата средств за страховку, объясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

О том, что заемщик добровольно покупает полис и его наличие никак не влияет на решение банка о выдаче кредита, банкам также придется сообщать клиентам под их роспись, как и возможность воспользоваться «периодом охлаждения», введенного с 2018 года 14-дневного срока, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки.

ЦБ поддерживает поправки, предусматривающие информирование потребителей о стоимости страховой премии и размере вознаграждения банка, а также о возможности отказаться от страховки в «период охлаждения», говорит представитель ЦБ: «Исследования, проведенные регулятором, показывают, что значительная часть граждан не обладает такой информацией».

Законопроект будет принят во всех трех чтениях в марте, пообещал Аксаков.

