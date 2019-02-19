Бюджет Пенсионного фонда России в 2018 году исполнен с дефицитом в 159 млрд рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты по исполнению бюджета РФ за 2018 год.

«Бюджет ПФР исполнен с дефицитом в сумме 159,060 миллиарда рублей (59,9% прогнозируемого дефицита), в том числе с дефицитом по распределительной составляющей — 48,891 миллиарда рублей (30,8%) и дефицитом по накопительной составляющей — 110,169 миллиарда рублей (103,4%)», — отмечают аудиторы.

«В 2018 году сохранилась положительная динамика исполнения бюджета фонда. Финансовые проблемы при исполнении бюджета ПФР, связанные с выполнением социальных обязательств перед гражданами, отсутствовали. Все социальные обязательства выполнены в полном объеме», — отмечают аудиторы.

Страховые взносы, поступившие в Пенсионный фонд в 2018 году, обеспечили 73,3% выплаты страховых пенсий, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

«Поступившие страховые взносы обеспечили потребность по выплате страховых пенсий на 73,3%, в 2017 году — на 70,3%», — говорится в документе.

По всем пенсионным выплатам в прошлом году расходы бюджета фонда выросли, что обусловлено индексацией пенсий, а также увеличением численности пенсионеров. Расходы на выплату страховой пенсии увеличились на 5,8%.