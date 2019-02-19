Глава Минфина Антон Силуанов поручил рассмотреть возможность ввести налог для самозанятых с 2020 года по всей России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам заседания коллегии Минфина.

«Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах пилотного проекта и предложения о дальнейшей реализации этого проекта, в том числе о распространении специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году», — говорится в сообщении.

Силуанов также отметил успешное проведение «пилота» по налогу для самозанятых в четырех регионах.

Кроме того, как передает агентство «Прайм», журналистам прокомментировал поручение пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

«Минфину совместно с ФНС и другими заинтересованными ведомствами обеспечить проведение эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и представить предложения о его распространении на все субъекты РФ с 2020 года», — сказал Лавров.