При трудоустройстве в финансовом секторе заработные платы в инвестиционных и IТ-компаниях являются наиболее высокими, а IT-специалисты остаются и будут оставаться самыми востребованными на рынке. Компании другого типа существенно отстают по заработным платам. Об этом в своем исследовании сообщил рекрутинговый портал FinExecutive, который проводил опрос осенью 2018 года среди работодателей и соискателей в сфере инвестиций, финансов и консалтинга.

Так, согласно данным опроса, в инвестиционных компаниях (в том числе инвестфонды, венчурные фонды, инвестиционные банки или бутики) вилка средних заработных плат находится в пределах 151—212 тыс. рублей и 147—208 тыс. рублей. В IT-компаниях средняя заработная плата может составлять 141—198 тыс. рублей. Кроме того, в осеннем сезоне возобновился опережающий рост зарплаты в инвестициях — на 2% выше среднего.

Так, в инвестфондах 47% специалистов и стажеров получают заработную плату в пределах 50—100 тыс. рублей. Менеджеры могут получать от 150 тыс. до 250 тыс. рублей — на эту вилку приходится 66% сотрудников. В инвестиционных банках и бутиках обстановка со стажерами и специалистами похожая: 43% получают заработную плату в пределах 50—100 тыс. рублей, а заработные платы большинства менеджеров (88%) могут начинаться с 50 тыс. рублей и заканчиваться на отметке 250 тыс. рублей.

В целом по рынку средний темп роста зарплаты замедлился на 1%. Кроме того, осенью 2018 года продолжилась тенденция роста размера и количества бонусов, а доля сотрудников, чья зарплата повысилась, медленно растет.

Рынок труда получил осенью скорее пессимистические оценки от соискателей: на 9% выросла доля опрошенных, считающих, что рынок находится в кризисе и компании сокращают свои штаты. Остаются в силе, хотя и смягчаются, пессимистические настроения, но поводов для выраженного оптимизма нет.

Представители рекрутинговых агентств, наоборот, считают, что в последние месяцы рынок рос и продолжит расти в ближайшие полгода. Работодатели не видят перемен и не рассчитывают увидеть их в первой половине 2019 года. Активность соискателей не падает на протяжении уже трех лет.