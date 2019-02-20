«Семья строит планы вдолгую, а сейчас получается, что ставка субсидируется только первые три или пять лет», — сказал Путин

Льготы по ипотечной ставке для семей с двумя и более детьми будут действовать на протяжении всего срока кредита. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.



«Надо удерживать линию на снижение ставки по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже. Особые меры поддержки должны предусмотреть для семей с детьми. С прошлого года действует программа льготной ипотеки для семей с детьми. Льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Значит, условия чем-то людям не подходят. Семья строит планы вдолгую, а сейчас получается, что ставка субсидируется только первые три или пять лет», — сказал Путин.

«Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита», — сказал он. В 2019 году на это потребуется 7,6 млрд рублей, в 2020 году 2,7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей.



Программа может охватить 600 тыс. семей.

