Текущая ситуация является наилучшей для создания новых бизнесов и производств. Такое мнение озвучил в послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин.



«Сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. Причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро, — сказал президент. — У нас уже есть примеры успешных инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, Интернет вещей, робототехника».