ВВП России в январе вырос на 0,7%, замедление в I квартале ожидаемое, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«ВВП РФ в январе, по нашей оценке, вырос на 0,7% год к году. Январь с точки зрения годовой цифры — месяц с наименьшим объемом ВВП, поэтому с точки зрения всего года имеет минимальное влияние, и на нее большого внимания обращать не стоит. Но, как мы и ожидали, замедление в первом квартале действительно есть, но экстраординарного точно ничего нет», — пояснил Орешкин.