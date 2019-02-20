Глава Сбербанка Герман Греф ожидает замедления инфляции в России во второй половине 2019 года. Вслед за инфляцией вниз пойдут и ставки по кредитам, отметил он.

«Во второй половине года инфляция должна пойти вниз. И за ней ставки пойдут вниз», — сказал Греф журналистам.



Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию призвал правительство и Банк России обеспечить возвращение инфляции к целевым показателям в 4%. По прогнозам ЦБ РФ, в 2019 году инфляция в РФ составит 5—5,5%, к целевому уровню показатель вернется в первой половине 2020 года.