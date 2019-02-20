Россия готова к любым санкционным решениям со стороны США, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Они всегда нас пугают, и мы всегда этого ждем, поэтому трудно сказать, когда это произойдет <...> это всегда сложнопрогнозируемый процесс. Поэтому по мере поступления фактов мы анализируем те вызовы, которые возникают», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он ужесточения санкционного режима.

Группа законодателей США 12 февраля представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить трансакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре 2018 года.