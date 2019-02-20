Комплекс мер социального характера, представленный в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, окажет позитивное влияние на экономику. Необходимые на реализацию этих мер расходы уже просчитаны, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Все эти инициативы просчитаны, они уже будут учтены в бюджете этого года и на следующий год. Очень важно, что президент объявил ряд системных инициатив, связанных с регулированием, с контролем и надзором, с большим количеством нормативных актов, которые действуют уже длительный период времени. Это то, чем сейчас уже занимается правительство, и что мы активно будем делать в ближайшие два года», — сказал министр.

По словам Орешкина, меры социального характера окажут позитивное влияние на темпы развития экономики страны. «Все социальные предложения только социальными называть нельзя, они носят характер социально-экономический, потому что вопрос бедности и неравенства доходов — это факторы, которые ограничивают экономический рост. Поэтому те меры, которые были озвучены по поддержке семей с детьми, ипотеке, и целый ряд других факторов будут позитивно сказываться на экономической ситуации», — сказал глава Минэкономразвития.