У 70 российских регионов консолидированные бюджеты по итогам 2018 года были исполнены с профицитом, агрегированный профицит составил 510 млрд рублей. Об этом сообщает в тематическом обзоре рейтинговое агентство «Эксперт РА», уточняя, что это рекордные показатели как минимум за последние 17 лет.

В предыдущем году профицит консолидированных бюджетов был зафиксирован в 38 регионах. До 2018-го максимальное количество профицитных консолидированных бюджетов было в 2006 году (54 региона), а минимальное — в 2013-м (шесть).

«Основные факторы рекордных профицитов — рост федеральных дотаций и прибыли в добывающем секторе, а также сдерживание бюджетных инвестиций, — комментирует младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Александр Шураков. — В 2018 году доходы консолидированных бюджетов российских регионов увеличились на 1,6 триллиона рублей (15,2%). Наибольший вклад в рост совокупных доходов внесли прирост поступлений по налогу на прибыль (плюс 577 миллиардов рублей), НДФЛ (плюс 402 миллиарда) и федеральных дотаций всех видов (плюс 276 миллиардов рублей)».

Профицит профицитных консолидированных бюджетов увеличился с 136,7 млрд рублей в 2017 году до 575,2 млрд в 2018-м. Дефицит дефицитных бюджетов уменьшился с 188,6 млрд до 64,9 млрд. Лидерами по уровню профицита консолидированного бюджета региона (в процентах от налоговых и неналоговых доходов) стали Дагестан и Севастополь: 30,5% и 27,4% соответственно. Максимальный размер дефицита — у консолидированного бюджета Мордовии (7 млрд рублей).

