ЦБ планирует в ближайшее время выпустить рекомендации для членов советов директоров финансовых организаций о надлежащем поведении, рассказал зампредседателя ЦБ Сергей Швецов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного борьбе с недобросовестными практиками и возврату незаконно выведенных из России капиталов.

«В ближайшее время мы выпустим первую из трех рекомендаций членам совета директоров, что Банк России подразумевает под надлежащим поведением. К концу года мы планируем такую же штуку разработать для членов правления и для бухгалтеров», — заявил он.

ЦБ ожидает, что эти рекомендации позволят снизить вероятность некачественного менеджмента в финансовых организациях.