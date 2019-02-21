Увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется 4 млн человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019—2024 годах оценивается на уровне 120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется порядка 4 млн пенсионеров, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты», — сказали в пресс-службе.

В ПФР добавили, что новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий. «Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления», — отметили в пресс-службе.