Ипотечными каникулами смогут воспользоваться те заемщики, которые брали кредит после вступления в силу соответствующего законодательства. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«По нашему законопроекту, воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу. Но мы рассчитываем, что во избежание многочисленных обращений за рефинансированием банки сами предложат эту опцию (реструктуризацию) по старым договорам», — сказал Мамута.

«Правом на каникулы или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период шесть месяцев. Хотя надо отметить, что точные параметры условий для предоставления ипотечных каникул пока обсуждаются», — добавил представитель ЦБ.

Он также объяснил, почему был выбран именно обсуждаемый срок.

«По нашим наблюдениям, именно этого срока достаточно для урегулирования жизненной ситуации. За полгода человек либо возвращается в платежный график, либо события разворачиваются таким образом, что каникулами уже не поможешь, и тогда вступает в силу период действия страхового покрытия или реализации залогового права кредитора», — прокомментировал он.