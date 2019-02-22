По состоянию на 1 февраля 2019 года общий объем задолженности по заработной плате в России составляет 2,7 млрд рублей, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.

«Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объем задолженности по заработанной плате составляет 2,7 миллиарда рублей, по сравнению с 1 февраля 2018 года задолженность чуть-чуть подросла, на 1,3%. Это сезонный рост, ничего критического для нас не представляет, хотя с точки зрения работника, безусловно, это важно», — сказала она.

Из материалов к Российской трехсторонней комиссии следует, что с начала 2019 года задолженность выросла на 12%.

Голикова отметила, что наибольший объем задолженности фиксируется в сфере обрабатывающего производства (57% от общей задолженности), строительстве (14,4%), транспорте (8,9%), сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (6,6%).

«В числе регионов с наихудшими показателями по задолженности Приморский край — 356,2 миллиона рублей, или 13,1% общей задолженности, Волгоградская область — 165,4 миллиона рублей, 6,1%, Санкт–Петербург — 136,8 миллиона рублей, 5,1%, Астраханская область — 117,2 миллиона рублей, 4,3%», — добавила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что в 2018 году, по данным Росстата, по жалобам работников и проведенным в связи с ними надзорно-контрольными мероприятиями была выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 540 тыс. работников.

«В результате применения всех предусмотренных законодательством механизмов была погашена задолженность перед работниками на сумму 13,6 миллиарда рублей», — отметила вице-премьер.