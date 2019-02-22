Правительство предлагает наделить Роструд правом принудительно взыскивать задолженность по зарплате, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Поправками к Трудовому кодексу предлагается наделить Роструд полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате работнику начисленной, но не выплаченной заработанной платы и иных причитающихся ему выплат. Обращаю внимание, что в этом случае речь идет только о начисленной заработной плате, по которой нет спора между работником и работодателем», — сказала Голикова на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Она пояснила, что действующее законодательство предоставляет работнику право обратиться в Государственную инспекцию по труду в случае нарушений, связанных с выплатой заработной платы работодателем. Если при проведении проверки выявляется факт невыплаты или неполной выплаты в установленный срок зарплаты или других выплат, причитающихся работнику, государственный инспектор труда выдает работодателю предписание об устранении нарушений.

Инспектор также может привлечь недобросовестного работодателя к административной ответственности с соответствующими выплатами. В случае повторного совершения работодателем в дальнейшем аналогичного правонарушения штраф налагается в повышенном размере.

Голикова сообщила о росте задолженности по зарплатам в 2019 году Из материалов к Российской трехсторонней комиссии следует, что с начала 2019 года задолженность выросла на 12%.

«Законопроектом предлагается дополнить существующие процедуры следующим механизмом. В случае выявления ситуации, когда заработная плата работнику была начислена, но фактически не выплачена, предписание инспектора по труду дополняется информацией о возможности принудительной выплаты причитающихся работнику сумм. В случае неисполнения требований предписания в установленные сроки инспектор наделяется полномочием принять решение о принуждении работодателя к выплате задолженности перед работником и передать необходимые материалы в Федеральную службу судебных приставов», — сказала Голикова.

Проект поправок к закону «Об исполнительном производстве», по словам вице-премьера, предусматривает создание упрощенной процедуры взыскания судебными приставами долгов по заработной плате по решениям трудовых инспекций. «Взыскание обращается только на денежные средства. Также исполнительное производство подлежит окончанию при погашении задолженности либо отсутствии в течение двух месяцев на счетах работодателя денежных средств.

Законопроекты были проработаны на уровне рабочих групп Российской трехсторонней комиссии. Профсоюзная сторона их полностью поддерживает. Сторона работодателей законопроекты не поддерживает», — заключила Голикова.