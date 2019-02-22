Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга, распространив его в том числе на компании с государственным участием.



«Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить предложения по дальнейшему развитию системы налогового мониторинга, в том числе расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения требований к стоимости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов соответствующих налогоплательщиков», — отмечается в документе.

Медведев также поручил проанализировать достаточность нормативно-правового регулирования института мотивированного мнения налогового органа. О результатах работы ведомство должно доложить в Кабмин до 15 марта 2019-го.

Помимо этого, Минэкономразвития, ФНС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и компаниями с госучастием должны проработать вопрос о возможности осуществления налогового контроля в отношении таких компаний в форме налогового мониторинга.