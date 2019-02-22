Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову ускорить работу по усилению ответственности субъектов РФ за нарушение финансовой дисциплины, следует из документа на сайте Кабмина.

«Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации — министру финансов Российской Федерации А. Г. Силуанову ускорить работу по внесению изменений, предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Российской Федерации за нарушение финансовой дисциплины», — отмечается в документе.

Срок исполнения — до 3 июня 2019 года.