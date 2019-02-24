Успех усилий по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году определит способность власти вкладывать деньги в иные федеральные проекты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью на канале «Россия 1».

«Снижение бедности в два раза к 2024 году... Все, что мы отрабатываем, призвано решить эту проблему как главную. От решения проблемы бедности зависит все: и наша способность направить дополнительные деньги в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, в любую сферу. Все зависит от этого», — сказала Голикова.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству снизить в два раза уровень бедности в стране до 2024 года. Об этом говорится в тексте указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», более известного как «майские указы».