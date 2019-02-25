Минпромторг РФ с 1 марта 2019 года продолжит программы поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу — социальные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», — сказал министр главе государства.

По словам Мантурова, объем бюджетных ассигнований, связанных с этой программой, в правительстве согласован. «Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — отметил глава министерства.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для определенных категорий покупателей. В мае 2018 года Минпромторг заявил о досрочном прекращении этих двух программ, в июле программы были вновь запущены — до конца 2018 года.