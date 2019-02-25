Расходы бюджета РФ на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, составят 85 млрд рублей в 2019 году, порядка 145—151 млрд рублей в последующие годы. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Цифры могли различаться, потому что объем ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом. Что касается денег, то это в этом году порядка 85 миллиардов рублей, в следующие годы 145—151 миллиард рублей потребуется, по нашим оценкам», — сказал он.

По словам Силуанова, необходимые на исполнение поручений ресурсы будут изыскиваться или «в ходе корректировок бюджета текущего года», или «в рамках имеющихся ресурсов».

«Взять те же самые, предположим, меры, которые касаются ресурсов Пенсионного фонда. Там есть деньги, есть ресурсы, каких-то срочных корректировок не потребуется, потому что все, что озвучено, будет реализовываться в установленные президентом сроки», — пояснил он.

20 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. В самом начале своего выступления он заявил, что послание сосредоточено прежде всего на вопросах внутреннего социального и экономического развития России с акцентом на задачах, которые были поставлены в майском указе и развернуты в национальных проектах. Ключевые предложения, озвученные президентом, касались преимущественно социальной сферы. Особое внимание Путин уделил мерам поддержки семей с детьми. В частности, глава государства предложил увеличить выплаты на рождение ребенка и пособия по уходу за детьми с инвалидностью, полностью решить проблему с яслями, установить ряд льгот по ипотечному кредитованию и налогообложению для многодетных семей.

В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей.