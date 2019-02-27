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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 15:08 В МЭР создали департамент цифровой экономики Banki.ru 1088
- 14:45 Ипотечная ставка по программам расселения аварийного жилья составит 5—6% ТАСС 772
- 14:21 Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, сколько россияне готовы потратить на пенсию Banki.ru 1451
- 14:12 ОНФ: объем кредитной задолженности россиян в 2018 году достиг почти 15 трлн рублей Banki.ru 1090
- 11:50 ВШЭ: превысивший ожидания рост ВВП России не прибавил оптимизма профессиональным прогнозистам Banki.ru 1131 2
- 11:35 Путин поручил снизить ставку ипотечного кредита до 8% Banki.ru 2616 3
- 16:15 Премьер-министр поручил разработать меры по увеличению доходов россиян Banki.ru 4231 25
- 14:23 МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций РБК 1064
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3170 13
- 08:57 Новое жилье подорожало по всей России Коммерсант 5607
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7458 6
- 22:39 Силуанов: реализация послания Путина Федеральному собранию не увеличит налоговую нагрузку ТАСС 1693 5
- 21:27 Силуанов: российское валютное законодательство предстоит сделать более либеральным ТАСС 1432 3
- 20:52 Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения Путина в рамках послания ТАСС 1098 4
- 19:42 Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров ТАСС 27165 2
- 18:49 ЦБ назвал лидирующие отрасли по динамике банковского кредитования в 2018 году Banki.ru 1206
- 18:31 Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Banki.ru 1527 2
- 14:49 Эксперты сочли заниженным прогноз МЭР на 2019 год по росту ВВП России Banki.ru 1202
- 14:45 Минпромторг с 1 марта вновь запустит программы льготного автокредитования ТАСС 1381
- 13:47 ФАС не предлагала вводить налог на снятие наличных в банкоматах РИА Новости 2032 8
- 10:59 Moody's назвало ключевые риски для российской экономики РБК 1408
- 09:34 Орешкин считает положительной динамику инвестиций в России Banki.ru 1085 2
- 09:23 Орешкин: надзорные каникулы для бизнеса могут быть продлены Banki.ru 1034
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2236
- 19:24 Голикова: идея об изменении порядка индексации пенсионных выплат появилась в 2010 году Прайм 2678
- 18:45 Голикова заявила о связи снижения уровня бедности с федеральными проектами РИА Новости 1324 1
- 16:11 Социальные пенсии россиян могут проиндексировать в апреле Прайм 2082 2
- 20:25 Исследование: чаще всего на 23 Февраля дарят гаджеты, одежду и автоуслуги Banki.ru 5278
- 17:37 Кабмин РФ планирует получить дивиденды от госкомпаний в размере 50% прибыли, кроме монополий Прайм 3023 3
- 17:15 На импортозамещение ПО в рамках «Цифровой экономики» выделят около 18 млрд рублей ТАСС 2629 3
- 14:53 Минфин оценит возможность отмены НДС на драгметаллы для физлиц Banki.ru 1773
- 14:30 Медведев поручил усилить ответственность субъектов России за нарушение финдисциплины Banki.ru 1324 3
- 14:09 Премьер-министр РФ поручил расширить практику налогового мониторинга Banki.ru 1253
- 13:34 АКРА: основную часть бюджетного профицита за 2018 год регионы отложили в резерв Banki.ru 1259
- 12:28 Кабмин предложил наделить Роструд правом принудительно взыскивать долги по зарплате ТАСС 1153 3
- 11:19 Голикова сообщила о росте задолженности по зарплатам в 2019 году RNS 908
- 10:48 Кабмин обновил правила подсчета страхового стажа для установления пенсий самозанятых Banki.ru 23793
- 22:10 СРО «МиР»: в 5—10% случаев мошенничества клиенты МФО сами компрометируют личные данные Banki.ru 1465 6
- 20:10 В ЦБ рассказали, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулы Banki.ru 1551
- 18:21 ПФР: увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 млн россиян ТАСС 2524 8
- 17:53 АЕБ отмечает снижение инвестиций в России на фоне геополитической ситуации ТАСС 995
- 16:54 ЦБ подготовит рекомендации по поведению для членов советов директоров финорганизаций RNS 1229
- 16:07 Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,4 млрд долларов Banki.ru 1134
- 15:31 Минфин продал алмазы на 6,9 млн долларов из Госфонда РФ Banki.ru 1343 5
- 15:10 Орешкин: Россия постарается сохранить основные параметры налоговой системы после 2024 года ТАСС 726
- 10:40 В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству РИА Новости 2143 4
- 22:29 «Эксперт РА» сообщило о рекордном числе регионов с профицитом бюджета по итогам года Banki.ru 1723
- 21:35 Запасы золота в российских резервах увеличились в январе на 6 тонн Banki.ru 1569 3
- 20:30 Минстрой совместно с Минфином и ЦБ проработает предложение по ипотечным каникулам Banki.ru 1117
- 19:08 Голикова: реализация соцблока послания президента в 2019 году потребует около 80 млрд рублей ТАСС 1291
- 18:06 В Госдуме считают, что ипотечные каникулы следует распространить на обманутых дольщиков ТАСС 1052 2
- 17:46 В Госдуме назвали санкции Евросоюза против России бесперспективными РИА Новости 1084 3
- 16:45 Глава МЭР: социальные инициативы президента позитивно скажутся на ситуации в экономике ТАСС 787
- 16:26 Мантуров: Россия готова к любым санкционным решениям США ТАСС 1065
- 15:51 Силуанов: допрасходы бюджета на поручения президента составят 100—120 млрд рублей ежегодно ТАСС 719