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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 10:28 ОКБ: объемы кредитования граждан в январе выросли почти на 20% Banki.ru 1096
- 10:19 Минтруд объяснил информацию об увольнении почти 116 тыс. работников ТАСС 1593 1
- 09:37 В Минтруде рассказали, кому весной грозит увольнение Известия 1651 1
- 15:08 В МЭР создали департамент цифровой экономики Banki.ru 1252
- 14:45 Ипотечная ставка по программам расселения аварийного жилья составит 5—6% ТАСС 893
- 14:21 Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, сколько россияне готовы потратить на пенсию Banki.ru 1881
- 14:12 ОНФ: объем кредитной задолженности россиян в 2018 году достиг почти 15 трлн рублей Banki.ru 1285
- 11:50 ВШЭ: превысивший ожидания рост ВВП России не прибавил оптимизма профессиональным прогнозистам Banki.ru 1265 4
- 11:35 Путин поручил снизить ставку ипотечного кредита до 8% Banki.ru 3411 5
- 16:15 Премьер-министр поручил разработать меры по увеличению доходов россиян Banki.ru 4416 25
- 14:23 МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций РБК 1074
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3217 13
- 08:57 Новое жилье подорожало по всей России Коммерсант 6011
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7567 6
- 22:39 Силуанов: реализация послания Путина Федеральному собранию не увеличит налоговую нагрузку ТАСС 1697 5
- 21:27 Силуанов: российское валютное законодательство предстоит сделать более либеральным ТАСС 1439 3
- 20:52 Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения Путина в рамках послания ТАСС 1102 4
- 19:42 Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров ТАСС 27644 2
- 18:49 ЦБ назвал лидирующие отрасли по динамике банковского кредитования в 2018 году Banki.ru 1310
- 18:31 Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Banki.ru 1538 2
- 14:49 Эксперты сочли заниженным прогноз МЭР на 2019 год по росту ВВП России Banki.ru 1210
- 14:45 Минпромторг с 1 марта вновь запустит программы льготного автокредитования ТАСС 1400
- 13:47 ФАС не предлагала вводить налог на снятие наличных в банкоматах РИА Новости 2044 8
- 10:59 Moody's назвало ключевые риски для российской экономики РБК 1420
- 09:34 Орешкин считает положительной динамику инвестиций в России Banki.ru 1091 2
- 09:23 Орешкин: надзорные каникулы для бизнеса могут быть продлены Banki.ru 1036
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2271
- 19:24 Голикова: идея об изменении порядка индексации пенсионных выплат появилась в 2010 году Прайм 2684
- 18:45 Голикова заявила о связи снижения уровня бедности с федеральными проектами РИА Новости 1330 1
- 16:11 Социальные пенсии россиян могут проиндексировать в апреле Прайм 2085 2
- 20:25 Исследование: чаще всего на 23 Февраля дарят гаджеты, одежду и автоуслуги Banki.ru 5282
- 17:37 Кабмин РФ планирует получить дивиденды от госкомпаний в размере 50% прибыли, кроме монополий Прайм 3025 3
- 17:15 На импортозамещение ПО в рамках «Цифровой экономики» выделят около 18 млрд рублей ТАСС 2632 3
- 14:53 Минфин оценит возможность отмены НДС на драгметаллы для физлиц Banki.ru 1775
- 14:30 Медведев поручил усилить ответственность субъектов России за нарушение финдисциплины Banki.ru 1329 3
- 14:09 Премьер-министр РФ поручил расширить практику налогового мониторинга Banki.ru 1256
- 13:34 АКРА: основную часть бюджетного профицита за 2018 год регионы отложили в резерв Banki.ru 1261
- 12:28 Кабмин предложил наделить Роструд правом принудительно взыскивать долги по зарплате ТАСС 1158 3
- 11:19 Голикова сообщила о росте задолженности по зарплатам в 2019 году RNS 913
- 10:48 Кабмин обновил правила подсчета страхового стажа для установления пенсий самозанятых Banki.ru 24625
- 22:10 СРО «МиР»: в 5—10% случаев мошенничества клиенты МФО сами компрометируют личные данные Banki.ru 1468 6
- 20:10 В ЦБ рассказали, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулы Banki.ru 1553
- 18:21 ПФР: увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 млн россиян ТАСС 2531 8
- 17:53 АЕБ отмечает снижение инвестиций в России на фоне геополитической ситуации ТАСС 998
- 16:54 ЦБ подготовит рекомендации по поведению для членов советов директоров финорганизаций RNS 1233
- 16:07 Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,4 млрд долларов Banki.ru 1137
- 15:31 Минфин продал алмазы на 6,9 млн долларов из Госфонда РФ Banki.ru 1344 5
- 15:10 Орешкин: Россия постарается сохранить основные параметры налоговой системы после 2024 года ТАСС 727
- 10:40 В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству РИА Новости 2144 4
- 22:29 «Эксперт РА» сообщило о рекордном числе регионов с профицитом бюджета по итогам года Banki.ru 1726
- 21:35 Запасы золота в российских резервах увеличились в январе на 6 тонн Banki.ru 1578 3
- 20:30 Минстрой совместно с Минфином и ЦБ проработает предложение по ипотечным каникулам Banki.ru 1119
- 19:08 Голикова: реализация соцблока послания президента в 2019 году потребует около 80 млрд рублей ТАСС 1292
- 18:06 В Госдуме считают, что ипотечные каникулы следует распространить на обманутых дольщиков ТАСС 1053 2
- 17:46 В Госдуме назвали санкции Евросоюза против России бесперспективными РИА Новости 1086 3