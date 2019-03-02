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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 21:24 ЦБ оценил эффективность реализации «дорожной карты» 2016—2018 годов по развитию финрынка 1731
- 19:38 Глава ПФР объяснил разницу в подходах к накопительной пенсии в России и Германии RNS 2027 13
- 18:31 Объем ФНБ в феврале уменьшился до 3,888 трлн рублей Banki.ru 828
- 17:11 Росстат рассказал о средней зарплате чиновников в 2018 году Banki.ru 2274 8
- 15:56 МЭР: облигации соцвоздействия привлекут деньги в нацпроекты ТАСС 984 2
- 13:25 ЦБ оценил вклад различных составляющих в снижение реальных доходов россиян Banki.ru 1233
- 12:44 Центробанк: годовой прирост ВВП в I квартале составит 1—1,5% Banki.ru 725
- 11:21 Минтруд прокомментировал слова Голодец о разрыве в зарплатах мужчин и женщин RNS 1070 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5268 5
- 20:40 ЦБ: задолженность по ипотеке в России достигла 6,5 трлн рублей Banki.ru 2491 4
- 20:31 Deutsche Bank ожидает инфляцию в России ниже прогноза ЦБ ТАСС 1515 3
- 20:23 Набиуллина: ЦБ критикуют с кризиса 2014-го, но он будет проводить свою политику Прайм 2001 5
- 19:46 Deutsche Bank ожидает притока иностранных инвестиций в российский долг на фоне риска санкций RNS 1322
- 19:37 Набиуллина: годовая инфляция достигнет 5,5—6% к концу I квартала ТАСС 1506 2
- 16:12 Международные резервы РФ за неделю увеличились на 5,9 млрд долларов Banki.ru 1178 2
- 14:18 Кабмин одобрил законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума ТАСС 1328 2
- 12:57 Песков: Москва не видит рисков для стабильности банковской системы РФ от новых санкций ТАСС 1168
- 12:14 Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года Российская газета 1159
- 10:28 ОКБ: объемы кредитования граждан в январе выросли почти на 20% Banki.ru 1573
- 10:19 Минтруд объяснил информацию об увольнении почти 116 тыс. работников ТАСС 2953 3
- 09:37 В Минтруде рассказали, кому весной грозит увольнение Известия 4030 2
- 15:08 В МЭР создали департамент цифровой экономики Banki.ru 1300
- 14:45 Ипотечная ставка по программам расселения аварийного жилья составит 5—6% ТАСС 932
- 14:21 Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, сколько россияне готовы потратить на пенсию Banki.ru 1990
- 14:12 ОНФ: объем кредитной задолженности россиян в 2018 году достиг почти 15 трлн рублей Banki.ru 1387
- 11:50 ВШЭ: превысивший ожидания рост ВВП России не прибавил оптимизма профессиональным прогнозистам Banki.ru 1309 4
- 11:35 Путин поручил снизить ставку ипотечного кредита до 8% Banki.ru 3783 5
- 16:15 Премьер-министр поручил разработать меры по увеличению доходов россиян Banki.ru 4770 25
- 14:23 МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций РБК 1091
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3294 13
- 08:57 Новое жилье подорожало по всей России Коммерсант 6424
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7721 6
- 22:39 Силуанов: реализация послания Путина Федеральному собранию не увеличит налоговую нагрузку ТАСС 1712 5
- 21:27 Силуанов: российское валютное законодательство предстоит сделать более либеральным ТАСС 1452 3
- 20:52 Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения Путина в рамках послания ТАСС 1114 4
- 19:42 Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров ТАСС 28449 2
- 18:49 ЦБ назвал лидирующие отрасли по динамике банковского кредитования в 2018 году Banki.ru 1335
- 18:31 Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Banki.ru 1555 2
- 14:49 Эксперты сочли заниженным прогноз МЭР на 2019 год по росту ВВП России Banki.ru 1236
- 14:45 Минпромторг с 1 марта вновь запустит программы льготного автокредитования ТАСС 1472
- 13:47 ФАС не предлагала вводить налог на снятие наличных в банкоматах РИА Новости 2082 8
- 10:59 Moody's назвало ключевые риски для российской экономики РБК 1437
- 09:34 Орешкин считает положительной динамику инвестиций в России Banki.ru 1107 2
- 09:23 Орешкин: надзорные каникулы для бизнеса могут быть продлены Banki.ru 1047
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2305
- 19:24 Голикова: идея об изменении порядка индексации пенсионных выплат появилась в 2010 году Прайм 2697
- 18:45 Голикова заявила о связи снижения уровня бедности с федеральными проектами РИА Новости 1345 1
- 16:11 Социальные пенсии россиян могут проиндексировать в апреле Прайм 2100 2
- 20:25 Исследование: чаще всего на 23 Февраля дарят гаджеты, одежду и автоуслуги Banki.ru 5300
- 17:37 Кабмин РФ планирует получить дивиденды от госкомпаний в размере 50% прибыли, кроме монополий Прайм 3033 3
- 17:15 На импортозамещение ПО в рамках «Цифровой экономики» выделят около 18 млрд рублей ТАСС 2644 3
- 14:53 Минфин оценит возможность отмены НДС на драгметаллы для физлиц Banki.ru 1789
- 14:30 Медведев поручил усилить ответственность субъектов России за нарушение финдисциплины Banki.ru 1338 3
- 14:09 Премьер-министр РФ поручил расширить практику налогового мониторинга Banki.ru 1268