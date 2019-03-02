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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 16:33 Кудрин: россияне мало интересуются тем, куда уходят их налоги ТАСС 2474 13
- 15:12 Кудрин: до середины года будет опубликован анализ исполнения майских указов Прайм 1546 1
- 10:55 Новак: вопрос продления заморозки цен на бензин пока не обсуждается ТАСС 1801 1
- 21:24 ЦБ оценил эффективность реализации «дорожной карты» 2016—2018 годов по развитию финрынка 2021
- 19:38 Глава ПФР объяснил разницу в подходах к накопительной пенсии в России и Германии RNS 2649 15
- 18:31 Объем ФНБ в феврале уменьшился до 3,888 трлн рублей Banki.ru 922
- 17:11 Росстат рассказал о средней зарплате чиновников в 2018 году Banki.ru 2573 10
- 15:56 МЭР: облигации соцвоздействия привлекут деньги в нацпроекты ТАСС 1070 2
- 13:25 ЦБ оценил вклад различных составляющих в снижение реальных доходов россиян Banki.ru 1300
- 12:44 Центробанк: годовой прирост ВВП в I квартале составит 1—1,5% Banki.ru 744
- 11:21 Минтруд прокомментировал слова Голодец о разрыве в зарплатах мужчин и женщин RNS 1121 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5596 5
- 20:40 ЦБ: задолженность по ипотеке в России достигла 6,5 трлн рублей Banki.ru 2533 4
- 20:31 Deutsche Bank ожидает инфляцию в России ниже прогноза ЦБ ТАСС 1536 3
- 20:23 Набиуллина: ЦБ критикуют с кризиса 2014-го, но он будет проводить свою политику Прайм 2029 5
- 19:46 Deutsche Bank ожидает притока иностранных инвестиций в российский долг на фоне риска санкций RNS 1333
- 19:37 Набиуллина: годовая инфляция достигнет 5,5—6% к концу I квартала ТАСС 1525 2
- 16:12 Международные резервы РФ за неделю увеличились на 5,9 млрд долларов Banki.ru 1185 2
- 14:18 Кабмин одобрил законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума ТАСС 1394 2
- 12:57 Песков: Москва не видит рисков для стабильности банковской системы РФ от новых санкций ТАСС 1177
- 12:14 Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года Российская газета 1171
- 10:28 ОКБ: объемы кредитования граждан в январе выросли почти на 20% Banki.ru 1581
- 10:19 Минтруд объяснил информацию об увольнении почти 116 тыс. работников ТАСС 2977 3
- 09:37 В Минтруде рассказали, кому весной грозит увольнение Известия 4207 2
- 15:08 В МЭР создали департамент цифровой экономики Banki.ru 1309
- 14:45 Ипотечная ставка по программам расселения аварийного жилья составит 5—6% ТАСС 935
- 14:21 Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, сколько россияне готовы потратить на пенсию Banki.ru 2009
- 14:12 ОНФ: объем кредитной задолженности россиян в 2018 году достиг почти 15 трлн рублей Banki.ru 1411
- 11:50 ВШЭ: превысивший ожидания рост ВВП России не прибавил оптимизма профессиональным прогнозистам Banki.ru 1318 4
- 11:35 Путин поручил снизить ставку ипотечного кредита до 8% Banki.ru 3835 5
- 16:15 Премьер-министр поручил разработать меры по увеличению доходов россиян Banki.ru 4797 25
- 14:23 МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций РБК 1100
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3303 13
- 08:57 Новое жилье подорожало по всей России Коммерсант 6448
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7767 6
- 22:39 Силуанов: реализация послания Путина Федеральному собранию не увеличит налоговую нагрузку ТАСС 1717 5
- 21:27 Силуанов: российское валютное законодательство предстоит сделать более либеральным ТАСС 1460 3
- 20:52 Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения Путина в рамках послания ТАСС 1122 4
- 19:42 Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров ТАСС 28970 2
- 18:49 ЦБ назвал лидирующие отрасли по динамике банковского кредитования в 2018 году Banki.ru 1350
- 18:31 Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Banki.ru 1569 2
- 14:49 Эксперты сочли заниженным прогноз МЭР на 2019 год по росту ВВП России Banki.ru 1243
- 14:45 Минпромторг с 1 марта вновь запустит программы льготного автокредитования ТАСС 1493
- 13:47 ФАС не предлагала вводить налог на снятие наличных в банкоматах РИА Новости 2093 8
- 10:59 Moody's назвало ключевые риски для российской экономики РБК 1446
- 09:34 Орешкин считает положительной динамику инвестиций в России Banki.ru 1121 2
- 09:23 Орешкин: надзорные каникулы для бизнеса могут быть продлены Banki.ru 1055
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2322
- 19:24 Голикова: идея об изменении порядка индексации пенсионных выплат появилась в 2010 году Прайм 2707
- 18:45 Голикова заявила о связи снижения уровня бедности с федеральными проектами РИА Новости 1356 1
- 16:11 Социальные пенсии россиян могут проиндексировать в апреле Прайм 2108 2
- 20:25 Исследование: чаще всего на 23 Февраля дарят гаджеты, одежду и автоуслуги Banki.ru 5306
- 17:37 Кабмин РФ планирует получить дивиденды от госкомпаний в размере 50% прибыли, кроме монополий Прайм 3038 3
- 17:15 На импортозамещение ПО в рамках «Цифровой экономики» выделят около 18 млрд рублей ТАСС 2650 3
- 14:53 Минфин оценит возможность отмены НДС на драгметаллы для физлиц Banki.ru 1796