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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 20:12 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума Banki.ru 1817
- 16:52 Росстат: инвестиции в основной капитал в РФ в 2018 году выросли на 4,3% Banki.ru 684
- 14:53 В ЦБ рассказали о прогрессе в борьбе с МФО и нелегальными кредиторами Banki.ru 1505 3
- 14:46 Набиуллина: банковская система функционирует стабильно Banki.ru 1107
- 14:20 Путин и Набиуллина обсудили возможность появления ипотечных каникул Banki.ru 1529 8
- 14:05 Глава ЦБ: квартальная инфляция к середине 2019 года будет на уровне 4% Banki.ru 783
- 09:39 В МЭР прокомментировали идею единой валюты для России и Белоруссии Banki.ru 1310 1
- 09:17 Налоговый маневр принес нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года Ведомости 1177 1
- 09:03 Аксаков: вопрос «зарплатного рабства» пока не будет решаться законом РИА Новости 1038 5
- 16:33 Кудрин: россияне мало интересуются тем, куда уходят их налоги ТАСС 3153 14
- 15:12 Кудрин: до середины года будет опубликован анализ исполнения майских указов Прайм 1727 1
- 10:55 Новак: вопрос продления заморозки цен на бензин пока не обсуждается ТАСС 1906 1
- 21:24 ЦБ оценил эффективность реализации «дорожной карты» 2016—2018 годов по развитию финрынка 2116
- 19:38 Глава ПФР объяснил разницу в подходах к накопительной пенсии в России и Германии RNS 2954 17
- 18:31 Объем ФНБ в феврале уменьшился до 3,888 трлн рублей Banki.ru 965
- 17:11 Росстат рассказал о средней зарплате чиновников в 2018 году Banki.ru 2783 10
- 15:56 МЭР: облигации соцвоздействия привлекут деньги в нацпроекты ТАСС 1091 2
- 13:25 ЦБ оценил вклад различных составляющих в снижение реальных доходов россиян Banki.ru 1337
- 12:44 Центробанк: годовой прирост ВВП в I квартале составит 1—1,5% Banki.ru 769
- 11:21 Минтруд прокомментировал слова Голодец о разрыве в зарплатах мужчин и женщин RNS 1154 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5783 5
- 20:40 ЦБ: задолженность по ипотеке в России достигла 6,5 трлн рублей Banki.ru 2572 4
- 20:31 Deutsche Bank ожидает инфляцию в России ниже прогноза ЦБ ТАСС 1549 3
- 20:23 Набиуллина: ЦБ критикуют с кризиса 2014-го, но он будет проводить свою политику Прайм 2044 5
- 19:46 Deutsche Bank ожидает притока иностранных инвестиций в российский долг на фоне риска санкций RNS 1344
- 19:37 Набиуллина: годовая инфляция достигнет 5,5—6% к концу I квартала ТАСС 1540 2
- 16:12 Международные резервы РФ за неделю увеличились на 5,9 млрд долларов Banki.ru 1195 2
- 14:18 Кабмин одобрил законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума ТАСС 1459 2
- 12:57 Песков: Москва не видит рисков для стабильности банковской системы РФ от новых санкций ТАСС 1186
- 12:14 Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года Российская газета 1185
- 10:28 ОКБ: объемы кредитования граждан в январе выросли почти на 20% Banki.ru 1595
- 10:19 Минтруд объяснил информацию об увольнении почти 116 тыс. работников ТАСС 2994 3
- 09:37 В Минтруде рассказали, кому весной грозит увольнение Известия 4282 2
- 15:08 В МЭР создали департамент цифровой экономики Banki.ru 1318
- 14:45 Ипотечная ставка по программам расселения аварийного жилья составит 5—6% ТАСС 940
- 14:21 Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, сколько россияне готовы потратить на пенсию Banki.ru 2019
- 14:12 ОНФ: объем кредитной задолженности россиян в 2018 году достиг почти 15 трлн рублей Banki.ru 1429
- 11:50 ВШЭ: превысивший ожидания рост ВВП России не прибавил оптимизма профессиональным прогнозистам Banki.ru 1325 4
- 11:35 Путин поручил снизить ставку ипотечного кредита до 8% Banki.ru 3874 5
- 16:15 Премьер-министр поручил разработать меры по увеличению доходов россиян Banki.ru 4822 25
- 14:23 МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций РБК 1108
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3321 13
- 08:57 Новое жилье подорожало по всей России Коммерсант 6471
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7814 6
- 22:39 Силуанов: реализация послания Путина Федеральному собранию не увеличит налоговую нагрузку ТАСС 1730 5
- 21:27 Силуанов: российское валютное законодательство предстоит сделать более либеральным ТАСС 1467 3
- 20:52 Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения Путина в рамках послания ТАСС 1131 4
- 19:42 Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров ТАСС 29353 2
- 18:49 ЦБ назвал лидирующие отрасли по динамике банковского кредитования в 2018 году Banki.ru 1362
- 18:31 Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Banki.ru 1584 2
- 14:49 Эксперты сочли заниженным прогноз МЭР на 2019 год по росту ВВП России Banki.ru 1258
- 14:45 Минпромторг с 1 марта вновь запустит программы льготного автокредитования ТАСС 1519
- 13:47 ФАС не предлагала вводить налог на снятие наличных в банкоматах РИА Новости 2110 8
- 10:59 Moody's назвало ключевые риски для российской экономики РБК 1457
- 09:34 Орешкин считает положительной динамику инвестиций в России Banki.ru 1134 2