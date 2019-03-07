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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 19:06 ФТС: внешнеторговый оборот России уменьшился в январе на 5,4% в годовом выражении Banki.ru 604
- 18:05 Кудрину предложили дать право проверять «дочки» госкорпораций РБК 886
- 17:14 Международные резервы РФ выросли за неделю на 2,3 млрд долларов, в феврале — на 6,7 млрд Banki.ru 1193
- 09:03 Владельцев криптовалют будут идентифицировать Известия 3078 4
- 08:39 В России могут появиться вклады на жилье в ипотеку РИА Новости 5383 8
- 22:48 Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о передаче информации ЗАГСов в НПФ Banki.ru 2774 2
- 17:48 Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,2% Banki.ru 1397
- 17:30 Орешкин объяснил эмоции Володина на правительственном часе в Госдуме РБК 2788 6
- 16:37 ЦБ: объем прямых инвестиций из РФ и в Россию в III квартале 2018 года сократился Banki.ru 1244
- 16:03 В Кабмине считают пока бессмысленными рассуждения о названии валюты Союзного государства ТАСС 2195
- 15:31 Комитет Госдумы поддержал проект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума ТАСС 2780 1
- 13:28 ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России на 2019 и 2020 годы Прайм 1133
- 12:12 Орешкин объяснил ухудшение прогноза по курсу рубля ТАСС 2576
- 11:12 Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год Banki.ru 1656 2
- 19:40 ЦБ выпустил рекомендации для банков по сбору биометрии и регистрации граждан в ЕСИА Banki.ru 2527 2
- 16:50 ЦБ РФ: инфляционные ожидания в экономике немного снизились Banki.ru 1187 2
- 12:19 Минфин в марте направит на закупки валюты 310 млрд рублей Banki.ru 1537 2
- 12:08 Госдума одобрила во втором чтении поправки о цифровых правах Banki.ru 1053
- 11:46 Дума поддержала во втором чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств ТАСС 1497
- 09:23 Медведев: ЕС, как зачарованный, следует за США и продолжает невыгодные санкции против РФ ТАСС 1266 4
- 20:12 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума Banki.ru 2788
- 16:52 Росстат: инвестиции в основной капитал в РФ в 2018 году выросли на 4,3% Banki.ru 908
- 14:53 В ЦБ рассказали о прогрессе в борьбе с МФО и нелегальными кредиторами Banki.ru 1835 4
- 14:46 Набиуллина: банковская система функционирует стабильно Banki.ru 1267
- 14:20 Путин и Набиуллина обсудили возможность появления ипотечных каникул Banki.ru 1874 9
- 14:05 Глава ЦБ: квартальная инфляция к середине 2019 года будет на уровне 4% Banki.ru 919
- 09:39 В МЭР прокомментировали идею единой валюты для России и Белоруссии Banki.ru 1715 1
- 09:17 Налоговый маневр принес нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года Ведомости 1253 1
- 09:03 Аксаков: вопрос «зарплатного рабства» пока не будет решаться законом РИА Новости 1099 5
- 16:33 Кудрин: россияне мало интересуются тем, куда уходят их налоги ТАСС 3244 14
- 15:12 Кудрин: до середины года будет опубликован анализ исполнения майских указов Прайм 1764 1
- 10:55 Новак: вопрос продления заморозки цен на бензин пока не обсуждается ТАСС 1942 1
- 21:24 ЦБ оценил эффективность реализации «дорожной карты» 2016—2018 годов по развитию финрынка 2153
- 19:38 Глава ПФР объяснил разницу в подходах к накопительной пенсии в России и Германии RNS 3026 17
- 18:31 Объем ФНБ в феврале уменьшился до 3,888 трлн рублей Banki.ru 982
- 17:11 Росстат рассказал о средней зарплате чиновников в 2018 году Banki.ru 2838 10
- 15:56 МЭР: облигации соцвоздействия привлекут деньги в нацпроекты ТАСС 1109 2
- 13:25 ЦБ оценил вклад различных составляющих в снижение реальных доходов россиян Banki.ru 1361
- 12:44 Центробанк: годовой прирост ВВП в I квартале составит 1—1,5% Banki.ru 788
- 11:21 Минтруд прокомментировал слова Голодец о разрыве в зарплатах мужчин и женщин RNS 1180 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5875 5
- 20:40 ЦБ: задолженность по ипотеке в России достигла 6,5 трлн рублей Banki.ru 2613 4
- 20:31 Deutsche Bank ожидает инфляцию в России ниже прогноза ЦБ ТАСС 1576 3
- 20:23 Набиуллина: ЦБ критикуют с кризиса 2014-го, но он будет проводить свою политику Прайм 2070 5
- 19:46 Deutsche Bank ожидает притока иностранных инвестиций в российский долг на фоне риска санкций RNS 1363
- 19:37 Набиуллина: годовая инфляция достигнет 5,5—6% к концу I квартала ТАСС 1569 2
- 16:12 Международные резервы РФ за неделю увеличились на 5,9 млрд долларов Banki.ru 1212 2
- 14:18 Кабмин одобрил законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума ТАСС 1490 2
- 12:57 Песков: Москва не видит рисков для стабильности банковской системы РФ от новых санкций ТАСС 1203
- 12:14 Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года Российская газета 1210
- 10:28 ОКБ: объемы кредитования граждан в январе выросли почти на 20% Banki.ru 1618
- 10:19 Минтруд объяснил информацию об увольнении почти 116 тыс. работников ТАСС 3014 3
- 09:37 В Минтруде рассказали, кому весной грозит увольнение Известия 4314 2
- 15:08 В МЭР создали департамент цифровой экономики Banki.ru 1333
- 14:45 Ипотечная ставка по программам расселения аварийного жилья составит 5—6% ТАСС 951