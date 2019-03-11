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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 16:06 Центробанк ожидает ускорения темпов роста экономики РФ во втором полугодии Banki.ru 1043 3
- 15:46 Банк России не знает, хватило ли прошлых раундов повышения ключевой ставки Banki.ru 1739 1
- 15:23 Принятие законопроекта о маркетплейсе ЦБ перенесено на май — июнь Banki.ru 878
- 15:10 Юдаева: Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки населения Banki.ru 1576 3
- 15:01 Первый зампред ЦБ об инфляции: «Худшие прогнозы не оправдались» Banki.ru 1125 2
- 14:53 Президент отметил снижение вывода денег в офшоры Banki.ru 851 3
- 14:44 Росфинмониторинг: строительный сектор остается основным потребителем теневых финуслуг Banki.ru 1006 2
- 11:03 В Госдуму внесен законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ ТАСС 1535 9
- 08:59 НАПКА: микрозаймы на подарки к 8 Марта взяты на эмоциях, вряд ли их все погасят Прайм 1149 3
- 20:20 На развитие туризма по госпрограмме выделен 21 млрд рублей Прайм 2361 4
- 19:06 ФТС: внешнеторговый оборот России уменьшился в январе на 5,4% в годовом выражении Banki.ru 1833
- 18:05 Кудрину предложили дать право проверять «дочки» госкорпораций РБК 1932 2
- 17:14 Международные резервы РФ выросли за неделю на 2,3 млрд долларов, в феврале — на 6,7 млрд Banki.ru 2224
- 09:03 Владельцев криптовалют будут идентифицировать Известия 4199 5
- 08:39 В России могут появиться вклады на жилье в ипотеку РИА Новости 6927 9
- 22:48 Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о передаче информации ЗАГСов в НПФ Banki.ru 2911 2
- 17:48 Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,2% Banki.ru 1522
- 17:30 Орешкин объяснил эмоции Володина на правительственном часе в Госдуме РБК 2938 6
- 16:37 ЦБ: объем прямых инвестиций из РФ и в Россию в III квартале 2018 года сократился Banki.ru 1336
- 16:03 В Кабмине считают пока бессмысленными рассуждения о названии валюты Союзного государства ТАСС 2246
- 15:31 Комитет Госдумы поддержал проект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума ТАСС 2890 1
- 13:28 ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России на 2019 и 2020 годы Прайм 1207
- 12:12 Орешкин объяснил ухудшение прогноза по курсу рубля ТАСС 2693
- 11:12 Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год Banki.ru 1768 2
- 19:40 ЦБ выпустил рекомендации для банков по сбору биометрии и регистрации граждан в ЕСИА Banki.ru 2626 2
- 16:50 ЦБ РФ: инфляционные ожидания в экономике немного снизились Banki.ru 1237 2
- 12:19 Минфин в марте направит на закупки валюты 310 млрд рублей Banki.ru 1593 2
- 12:08 Госдума одобрила во втором чтении поправки о цифровых правах Banki.ru 1114
- 11:46 Дума поддержала во втором чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств ТАСС 1576
- 09:23 Медведев: ЕС, как зачарованный, следует за США и продолжает невыгодные санкции против РФ ТАСС 1317 4
- 20:12 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума Banki.ru 2865
- 16:52 Росстат: инвестиции в основной капитал в РФ в 2018 году выросли на 4,3% Banki.ru 964
- 14:53 В ЦБ рассказали о прогрессе в борьбе с МФО и нелегальными кредиторами Banki.ru 1907 4
- 14:46 Набиуллина: банковская система функционирует стабильно Banki.ru 1312
- 14:20 Путин и Набиуллина обсудили возможность появления ипотечных каникул Banki.ru 1929 9
- 14:05 Глава ЦБ: квартальная инфляция к середине 2019 года будет на уровне 4% Banki.ru 980
- 09:39 В МЭР прокомментировали идею единой валюты для России и Белоруссии Banki.ru 1767 1
- 09:17 Налоговый маневр принес нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года Ведомости 1300 1
- 09:03 Аксаков: вопрос «зарплатного рабства» пока не будет решаться законом РИА Новости 1144 5
- 16:33 Кудрин: россияне мало интересуются тем, куда уходят их налоги ТАСС 3293 14
- 15:12 Кудрин: до середины года будет опубликован анализ исполнения майских указов Прайм 1813 1
- 10:55 Новак: вопрос продления заморозки цен на бензин пока не обсуждается ТАСС 1980 1
- 21:24 ЦБ оценил эффективность реализации «дорожной карты» 2016—2018 годов по развитию финрынка 2190
- 19:38 Глава ПФР объяснил разницу в подходах к накопительной пенсии в России и Германии RNS 3086 17
- 18:31 Объем ФНБ в феврале уменьшился до 3,888 трлн рублей Banki.ru 998
- 17:11 Росстат рассказал о средней зарплате чиновников в 2018 году Banki.ru 2866 10
- 15:56 МЭР: облигации соцвоздействия привлекут деньги в нацпроекты ТАСС 1129 2
- 13:25 ЦБ оценил вклад различных составляющих в снижение реальных доходов россиян Banki.ru 1380
- 12:44 Центробанк: годовой прирост ВВП в I квартале составит 1—1,5% Banki.ru 815
- 11:21 Минтруд прокомментировал слова Голодец о разрыве в зарплатах мужчин и женщин RNS 1199 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5913 5
- 20:40 ЦБ: задолженность по ипотеке в России достигла 6,5 трлн рублей Banki.ru 2636 4
- 20:31 Deutsche Bank ожидает инфляцию в России ниже прогноза ЦБ ТАСС 1590 3
- 20:23 Набиуллина: ЦБ критикуют с кризиса 2014-го, но он будет проводить свою политику Прайм 2090 5
- 19:46 Deutsche Bank ожидает притока иностранных инвестиций в российский долг на фоне риска санкций RNS 1377