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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 09:33 Нацпроект «Цифровая экономика» получил свой сайт РИА Новости 158
- 09:14 Малый бизнес сможет получить кредит по ставке ниже ключевой Известия 469
- 08:24 Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России РБК 1244 9
- 20:52 Премьер-министр РФ поддержал поправки к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям Banki.ru 1668
- 18:06 Глава РСПП не ожидает ослабления антироссийских санкций в ближайшее время ТАСС 930 3
- 15:10 Минфин работает над введением в систему гарантирования НПФ Banki.ru 1469
- 15:08 Распоряжение о выплате госкомпаниями дивидендов в 50% от прибыли может появиться в 2019 году ТАСС 1178 2
- 14:05 Совет Федерации одобрил ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств ТАСС 2245 9
- 13:33 Инфляция в марте может составить 0,3—0,4% Banki.ru 890
- 13:28 МЭР: эффект на цены от повышения НДС исчерпан Banki.ru 1135
- 12:29 В Госдуму внесли законопроект об очередности погашения задолженности по кредиту РИА Новости 3237 5
- 12:11 Минфин: внесение законопроекта о новой системе пенсионных накоплений «зависло» Banki.ru 1895 11
- 11:13 «Ромир»: средний чек в феврале вырос на рекордные 2,3% Banki.ru 768 2
- 09:26 Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций РБК 2105
- 09:15 Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян Ведомости 3703 12
- 08:42 В российские офшоры перейдут еще девять компаний Известия 1352
- 22:59 МВФ оценил долю государства в российской экономике в 33% РБК 6319 2
- 20:50 Госдума приняла закон о праве предпенсионеров на алименты Banki.ru 2376 12
- 18:08 Bloomberg оценило отток капитала из России в 750 млрд долларов за 25 лет РБК 1329
- 17:04 Центробанк: чистый отток капитала из РФ в январе — феврале составил 18,6 млрд долларов Banki.ru 957
- 16:15 Чемезов: цифровизация экономики может дать прирост ВВП на 11% до 2025 года РИА Новости 979
- 15:07 В Госдуме поддержали проект о подключении юрлиц к российскому аналогу SWIFT РИА Новости 1172 1
- 14:35 Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсий выше прожиточного минимума Banki.ru 1944
- 12:50 На ПМЭФ могут представить к обсуждению проект закона о контрольно-надзорной деятельности ТАСС 1013
- 12:04 Госдума приняла закон о цифровых правах Banki.ru 1510 1
- 09:25 Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года РБК 959
- 09:21 Минфин и Минэкономразвития договорились о механизме защиты инвестиций Ведомости 805 1
- 09:15 «Ромир»: повседневные расходы россиян в феврале выросли на 7,2% Banki.ru 911
- 16:06 Центробанк ожидает ускорения темпов роста экономики РФ во втором полугодии Banki.ru 1143 3
- 15:46 Банк России не знает, хватило ли прошлых раундов повышения ключевой ставки Banki.ru 1898 1
- 15:23 Принятие законопроекта о маркетплейсе ЦБ перенесено на май — июнь Banki.ru 1010
- 15:10 Юдаева: Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки населения Banki.ru 1736 3
- 15:01 Первый зампред ЦБ об инфляции: «Худшие прогнозы не оправдались» Banki.ru 1228 2
- 14:53 Президент отметил снижение вывода денег в офшоры Banki.ru 947 3
- 14:44 Росфинмониторинг: строительный сектор остается основным потребителем теневых финуслуг Banki.ru 1104 2
- 11:03 В Госдуму внесен законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ ТАСС 1683 9
- 08:59 НАПКА: микрозаймы на подарки к 8 Марта взяты на эмоциях, вряд ли их все погасят Прайм 1202 3
- 20:20 На развитие туризма по госпрограмме выделен 21 млрд рублей Прайм 2395 4
- 19:06 ФТС: внешнеторговый оборот России уменьшился в январе на 5,4% в годовом выражении Banki.ru 1848
- 18:05 Кудрину предложили дать право проверять «дочки» госкорпораций РБК 1953 2
- 17:14 Международные резервы РФ выросли за неделю на 2,3 млрд долларов, в феврале — на 6,7 млрд Banki.ru 2246
- 09:03 Владельцев криптовалют будут идентифицировать Известия 4255 5
- 08:39 В России могут появиться вклады на жилье в ипотеку РИА Новости 7297 9
- 22:48 Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о передаче информации ЗАГСов в НПФ Banki.ru 2944 2
- 17:48 Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,2% Banki.ru 1553
- 17:30 Орешкин объяснил эмоции Володина на правительственном часе в Госдуме РБК 2959 6
- 16:37 ЦБ: объем прямых инвестиций из РФ и в Россию в III квартале 2018 года сократился Banki.ru 1356
- 16:03 В Кабмине считают пока бессмысленными рассуждения о названии валюты Союзного государства ТАСС 2263
- 15:31 Комитет Госдумы поддержал проект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума ТАСС 2920 1
- 13:28 ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России на 2019 и 2020 годы Прайм 1230
- 12:12 Орешкин объяснил ухудшение прогноза по курсу рубля ТАСС 2724
- 11:12 Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год Banki.ru 1806 2
- 19:40 ЦБ выпустил рекомендации для банков по сбору биометрии и регистрации граждан в ЕСИА Banki.ru 2650 2
- 16:50 ЦБ РФ: инфляционные ожидания в экономике немного снизились Banki.ru 1255 2
- 12:19 Минфин в марте направит на закупки валюты 310 млрд рублей Banki.ru 1607 2