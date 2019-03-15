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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 17:22 В Совфеде подготовили предложения по доработке законопроекта о суверенном Рунете Banki.ru 628 1
- 14:53 Силуанов опроверг сообщения о «венесуэльском следе» в покупках гособлигаций РИА Новости 626
- 14:17 ЦБ: в 2018 году на оплату товаров и услуг пришлось 76% операций по картам Banki.ru 871
- 11:59 ЦБ: в марте — апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или ниже Banki.ru 819 1
- 10:41 Глава РФПИ: допдоходы бюджета России с момента начала сделки ОПЕК+ достигли 7 трлн рублей Banki.ru 623
- 10:08 ЦБ разработал новые требования к формированию резервов по займам МФО Banki.ru 960
- 22:02 Минтруд: снижение бремени налогов и ипотеки для семей потребует 50 млрд рублей в 2020 году ТАСС 1055
- 20:55 Банк России: трендовая инфляция в феврале замедлилась до 5,6% Banki.ru 761
- 20:13 ЦБ: отложенные эффекты от повышения ставки НДС могут проявляться в ближайшие месяцы Banki.ru 960
- 17:59 Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП России упало ниже уровня 2011-го РБК 817
- 17:17 Путин поручил Силуанову «не спешить» с внесением экологических платежей в Налоговый кодекс ТАСС 1341 2
- 16:13 Международные резервы РФ потеряли за неделю 3,5 млрд долларов Banki.ru 1607 1
- 15:05 Счетная палата: России надо стремиться к смягчению санкционных режимов РИА Новости 652
- 14:41 Кудрин считает, что рост ВВП в 2019 году не превысит 1% РИА Новости 628
- 14:05 Путин ждет от банков и застройщиков слаженной работы через эскроу-счета ТАСС 891 2
- 13:10 Минфин: профицит бюджета РФ за январь — февраль составил 309,6 млрд рублей Banki.ru 522 1
- 13:05 Костин не ожидает снижения ставки ЦБ на ближайшем заседании совета директоров RNS 757
- 12:59 Силуанов предложил не разграничивать движимое и недвижимое имущество РБК 983 2
- 11:32 Силуанов: репатриацию валютной выручки в рублях можно отменить с 2020 года ТАСС 990 1
- 11:06 В S&P рассказали, освободилась ли Россия от нефтяной зависимости Banki.ru 894
- 10:58 «Эквифакс»: долги россиян перед МФО за 2018 год превысили 39,4 млрд рублей и продолжают расти Banki.ru 656
- 10:09 ФНС: число зарегистрировавшихся самозанятых в России превысило 40 тыс. человек ТАСС 1208 9
- 09:33 Нацпроект «Цифровая экономика» получил свой сайт РИА Новости 542
- 09:14 Малый бизнес сможет получить кредит по ставке ниже ключевой Известия 978
- 08:24 Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России РБК 3463 15
- 20:52 Премьер-министр РФ поддержал поправки к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям Banki.ru 1821
- 18:06 Глава РСПП не ожидает ослабления антироссийских санкций в ближайшее время ТАСС 986 3
- 15:10 Минфин работает над введением в систему гарантирования НПФ Banki.ru 1585
- 15:08 Распоряжение о выплате госкомпаниями дивидендов в 50% от прибыли может появиться в 2019 году ТАСС 1334 2
- 14:05 Совет Федерации одобрил ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств ТАСС 2430 9
- 13:33 Инфляция в марте может составить 0,3—0,4% Banki.ru 919
- 13:28 МЭР: эффект на цены от повышения НДС исчерпан Banki.ru 1177
- 12:29 В Госдуму внесли законопроект об очередности погашения задолженности по кредиту РИА Новости 3461 5
- 12:11 Минфин: внесение законопроекта о новой системе пенсионных накоплений «зависло» Banki.ru 1986 11
- 11:13 «Ромир»: средний чек в феврале вырос на рекордные 2,3% Banki.ru 791 2
- 09:26 Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций РБК 2229
- 09:15 Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян Ведомости 3949 13
- 08:42 В российские офшоры перейдут еще девять компаний Известия 1433
- 22:59 МВФ оценил долю государства в российской экономике в 33% РБК 6358 2
- 20:50 Госдума приняла закон о праве предпенсионеров на алименты Banki.ru 2469 12
- 18:08 Bloomberg оценило отток капитала из России в 750 млрд долларов за 25 лет РБК 1371
- 17:04 Центробанк: чистый отток капитала из РФ в январе — феврале составил 18,6 млрд долларов Banki.ru 975
- 16:15 Чемезов: цифровизация экономики может дать прирост ВВП на 11% до 2025 года РИА Новости 989
- 15:07 В Госдуме поддержали проект о подключении юрлиц к российскому аналогу SWIFT РИА Новости 1189 1
- 14:35 Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсий выше прожиточного минимума Banki.ru 1992
- 12:50 На ПМЭФ могут представить к обсуждению проект закона о контрольно-надзорной деятельности ТАСС 1026
- 12:04 Госдума приняла закон о цифровых правах Banki.ru 1544 1
- 09:25 Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года РБК 969
- 09:21 Минфин и Минэкономразвития договорились о механизме защиты инвестиций Ведомости 816 1
- 09:15 «Ромир»: повседневные расходы россиян в феврале выросли на 7,2% Banki.ru 917
- 16:06 Центробанк ожидает ускорения темпов роста экономики РФ во втором полугодии Banki.ru 1152 3
- 15:46 Банк России не знает, хватило ли прошлых раундов повышения ключевой ставки Banki.ru 1921 1
- 15:23 Принятие законопроекта о маркетплейсе ЦБ перенесено на май — июнь Banki.ru 1023
- 15:10 Юдаева: Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки населения Banki.ru 1759 3
- 15:01 Первый зампред ЦБ об инфляции: «Худшие прогнозы не оправдались» Banki.ru 1244 2