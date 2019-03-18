Банки и коллекторы смогут проверять информацию об абонентах сотовых операторов через специальных технических посредников. Собственного интегратора в этой сфере может создать ЦБ, заинтересованный в контроле над рынком данных, пишет «Коммерсант».

В законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах мобильных операторов будут внесены поправки ко второму чтению, сообщили в аппарате правительства. 14 марта поправки обсуждались на совещании в Совете Федерации, где были представители Банка России, Сбербанка, Газпромбанка, Тинькофф Банка, Национальной платежной ассоциации, коллекторских агентств, операторов связи («МТС», «ВымпелКом», «МегаФон», Tele2) и Роскомнадзора.

По данным издания, суть новых поправок заключается в том, что для проверки сведений об абонентах предлагается привлечь технического посредника, требования к которому будут установлены постановлением правительства. Эта норма позволит ЦБ создать своего интегратора в этой сфере, а другим участникам рынка — использовать его или других посредников, как это происходит с операторами фискальных данных, которых в стране уже около десяти, говорит источник издания, знакомый с проектом. «Услуга будет платной, но цена операторов должна быть публичной, и они не могут отказать банкам в присоединении напрямую или через посредника», — уточняет он.

Именно ЦБ, по информации газеты, в первую очередь заинтересован в принятии законопроекта и создании единой системы, несмотря на разногласия участников рынка и замечания к проекту со стороны Счетной палаты и правительства. Это даст регулятору возможность контролировать оператора системы и то, какие именно сведения будут через систему передаваться.

Пользователями системы должны стать ЦБ, банки, операторы платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, некредитные финансовые организации и другие структуры по согласованию с ЦБ, в том числе официальные коллекторы. Через систему будет передаваться информация о статусе обслуживания абонентов, например о смене сим-карты, номера, о включении переадресации и пр. Этим законодатели рассчитывают пресечь мошеннические действия и избавить граждан от ошибок со стороны кредиторов и коллекторов.