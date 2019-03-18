Минтруд разрабатывает единую методику расчета надбавок к пенсиям малообеспеченных граждан и представит ее общественности в ближайшее время, заявил журналистам замминистра труда и соцразвития Андрей Пудов.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о повышении в РФ пенсий сверх прожиточного минимума с учетом поправки о единой методике расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

«Мы сейчас ее отрабатываем вместе с федеральными органами исполнительной власти, и в ближайшее время мы ее на публичное обсуждение представим», — сказал Пудов.

Правительство России ранее внесло в нижнюю палату парламента законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума. Совет Госдумы принял решение рассмотреть его в первом чтении 12 марта, во втором — 19 марта, в третьем — 21 марта. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.

В законопроекте предлагается сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.



Проектом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году».

Инициатива разработана для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства.