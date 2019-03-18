Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в Гражданском кодексе (ГК) РФ понятие «цифровое право». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Цифровыми признаются названные в таком качестве в законе «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам». Они отнесены к имущественным правам.

Закон определяет, что письменная форма сделки считается соблюденной также в случае ее совершения с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить гражданина. Установлено также, что договор в письменной форме (в том числе договор страхования) может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными. Введена также возможность проведения заочного голосования с помощью указанных технических средств.

Согласно изменениям и дополнениям в ГК РФ, договор розничной купли-продажи будет считаться заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю в том числе и электронного документа, подтверждающего оплату. Также определяется, что договором об оказании услуг по предоставлению информации может быть предусмотрена обязанность одной из сторон или обеих сторон не совершать в течение определенного периода действий, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам.

Вместе с тем в соответствии с дополнением, внесенным в статью 1124 третьей части ГК РФ, «составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств не допускается».