Глава правительства Дмитрий Медведев подписал поручения, направленные на скорейшую организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов.

«В резолюции, которую подписал Дмитрий Медведев в адрес высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, говорится, что главы регионов должны обеспечить проведение мероприятий по скорейшему заключению соглашений (контрактов) по реализации мероприятий национальных проектов (программ) и доложить о результатах этой работы руководителям проектных комитетов для подготовки доклада в президиум совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам», — отмечается в документе.

Кроме того, будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации национальных проектов.

