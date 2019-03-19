Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии «Единая Россия» в Госдуме во вторник.

«Мы исходим из того, что Пенсионный фонд уже в майских ведомостях реализует данный законопроект, который в ближайшее время, надеюсь, будет принят», — сказал Топилин.