Министерство труда подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Этот документ — нормативный акт к законопроекту о доплатах к пенсиям, который Госдума приняла во втором чтении, отмечает «Российская газета».



Как пояснили в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Существующая схема будет изменена. «Сначала надо устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ (ежемесячная денежная выплата. — Прим. ред.) в текущем году», — пояснили в Минтруде.



Как рассказали в ведомстве, сейчас получаемая пенсионером сумма изначально индексируется, а затем доводится до прожиточного минимума пенсионера (ПМП). При таком варианте индексация пенсий не дает ощутимого эффекта.



В соответствии с инициативой социальная доплата будет устанавливаться в размере, который позволит поднять материальное обеспечение пенсионера до уровня ПМП в регионе. После этого будет проводиться индексация пенсии, а результат будет прибавляться уже к пенсии с доплатой.

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — рассказали представители Минтруда.

При этом пенсионерам не придется составлять заявления и собирать справки, так как все выплаты будут проведены автоматически.