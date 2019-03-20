Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Подготовка таких предложений уже включена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия». В документе указано, что идея обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. Предложения должны быть готовы в III квартале этого года.

В ведомстве не ответили на вопрос «Известий», возможно ли продление программы маткапитала после 2024 года, однако подчеркнули, что демографические меры обновляются раз в несколько лет. Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида. В 2019 году специалисты Минтруда проведут анализ эффективности механизмов распоряжения средствами и при необходимости предложат поправки в законодательство, пояснили в пресс-службе ведомства.

Программа маткапитала «с высокой долей вероятности» будет продлена после 2021 года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Эту позицию чиновница уже озвучивала в сентябре 2018 года. С тех пор она не изменилась, уточнили в аппарате.

В Пенсионном фонде России, который выступает администратором программы, в свою очередь полагают, что говорить о продлении пока преждевременно. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ПФР.

Материнский капитал — мера государственной поддержки семей, в которых родился или был усыновлен второй или последующие дети. Выплаты начались в 2007 году, после чего программу продлевали дважды. Изначально предполагалось, что она закончится в 2016-м, затем срок перенесли до конца 2018-го, а позднее — до 2021 года.

В 2007 году сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей и ежегодно индексировалась, а в 2015-м достигла 453 тыс. рублей и остается на этом уровне. За материнским капиталом можно обратиться только один раз. Получают его в безналичной форме, любые схемы обналичивания являются незаконными.

Ежегодно сертификаты на маткапитал получает около 700—800 тыс. семей, следует из годовых отчетов ПФР (выступает администратором программы). Потратить средства можно после того, как ребенку исполнится три года.

В нынешнем году сертификаты на маткапитал получат 580 тыс. семей, в следующем — 520 тыс., в 2020-м — уже 500 тыс., следует из плана работы министерства. В случае продления программы на 2021—2024 годы деньги на выплату маткапитала нужно закладывать в бюджет 2024—2027 годов. В пресс-службах Минфина и Минэкономразвития сообщили, что предложения Минтруда еще туда не поступали.

В ближайшие годы из-за «демографической ямы» 1990-х в России может сократиться число женщин детородного возраста и, соответственно, получательниц материнского капитала, объяснил «Известиям» руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко. По его оценке, в 2021—2024 годах программой могут воспользоваться примерно на 30% меньше женщин, чем в 2017—2020 годах. По подсчетам «Известий», общая сумма выплат в этом случае составит около 805 млрд рублей.

«Но логичнее будет не сокращать бюджет на материнский капитал, а оставить его прежним, — считает Рыбальченко. — Освободившиеся средства можно потратить на увеличение суммы выплаты или, еще лучше, ввести капитал на третьего ребенка. По нашим расчетам, последняя мера увеличит бюджет программы примерно на треть».



Материнский капитал доказал свою эффективность, поэтому программу стоит продлевать, уверена и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. До введения программы, в 2006 году, в России приходилось в среднем 10,3 рождения на 1 тыс. человек, а к 2014-му этот показатель вырос до 13,3, свидетельствуют данные Росстата.