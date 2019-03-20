Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счетной палаты РФ. Об этом сообщили накануне в нижней палате российского парламента.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Антон Гетта. Поправки дополняют перечень объектов внешнего государственного аудита Счетной палаты хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах.

Также предусматриваются полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего аудита в отношении юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.

«Принятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета. Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель СП РФ Алексей Кудрин подчеркнул, что данная поправка расширяет полномочия Счетной палаты по проверке использования бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних, даже если это несколько уровней дочерних предприятий. «Это нам позволяет расширить государственный контроль за использованием бюджетных средств», — сказал Кудрин. Также, по его словам, законопроект позволит «проверять деньги, проходящие через уровень субъекта Федерации, муниципальный уровень». «И третья часть поправки касается использования таких же субсидий для других негосударственных учреждений», — добавил он.

«Это существенное расширение наших полномочий. Это требуется в отдельных случаях, когда мы видим признаки каких‑то нарушений», — отметил Кудрин, подчеркнув, что законопроект позволит «дойти до последнего исполнителя заказа за счет бюджетных средств».

