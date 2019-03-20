Бюджет Пенсионного фонда России обладает достаточными средствами, чтобы уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

«Средства в федеральном бюджете будут предусмотрены при корректировке бюджета, но могу сказать, что в бюджете Пенсионного фонда достаточно средств, с тем чтобы еще до корректировки бюджета осуществлять эти выплаты. Мы исходим из того, что это будет сделано в майских ведомостях, то есть сейчас, после принятия закона в апреле, мы уже к этой работе в общем-то приступили, она требует настройки различного программного обеспечения. В апреле это все будет пересчитано, и в мае выплаты уже будут всем осуществлены в соответствии с данным законом», — сказал Топилин.

Правительство России ранее внесло в нижнюю палату парламента законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Существующая схема будет изменена.

В проекте предлагается сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

Проектом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году».