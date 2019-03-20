Повышение ставки НДС с 18% до 20% приведет к увеличению налогооблагаемой базы по другим фискальным сборам за счет того, что доходы от роста НДС пойдут на стимулирование экономики. Общий прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, из которых граждане заплатят 460 млрд, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, с которым ознакомились «Известия».

При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, следует из материала ИНП РАН. Напрямую от роста налога поступит в казну 590 млрд рублей. Эти деньги пойдут, в частности, на повышение зарплат бюджетникам, реализацию национальных и инфраструктурных проектов, что, в свою очередь, увеличит налогооблагаемую базу по НДФЛ, импортным пошлинам и налогу на прибыль. А уже это принесет в бюджет дополнительные 200 млрд рублей.

Доходы от НДС могут оказаться еще больше — это будет зависеть от динамики инфляции и ВВП, сделали оговорку аналитики ИНП РАН. Ускорение инфляции на 1 процентный пункт (с таргетируемых 4% до 5%) дополнительно принесет бюджету 120 млрд рублей. Таким образом, доходы казны составят уже 920 млрд рублей вместо 800 млрд. В то же время замедление экономического роста может нивелировать позитивный эффект для бюджета. Если ВВП вырастет не на 2%, а на 1%, то в казну поступит только 600 млрд, говорится в обзоре. Это будет связано с тем, что страна произведет меньше товаров и услуг, что повлечет за собой снижение налоговых поступлений в казну.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что поступления в бюджет по внутреннему НДС по ставке 20% начнутся только со II квартала 2019 года, так как данный налог уплачивается за предыдущий квартал. В связи с этим увидеть эффект и обновить оценки будет возможно только во II квартале. Соответственно, прогноз дополнительного дохода бюджета в размере 200 млрд рублей от прочих налогов, на которых отразится повышение ставки, является неподтвержденным, заявили в министерстве.

В «Известиях» напоминают, что НДС — первый по собираемости налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. В 2018 году федеральный бюджет получил 5,9 трлн рублей от налога на добавленную стоимость, следует из материалов Казначейства. Это 31% от всех доходов казны.

По мнению аналитиков ИНП РАН, несмотря на то что НДС уплачивают компании, основная нагрузка из-за повышения ставки ляжет на плечи населения. Так, граждане заплатят за рост налога 460 млрд рублей, считают аналитики. Впрочем, под давлением окажутся прежде всего наиболее состоятельные группы населения, так как основное место в структуре их потребления занимают товары, облагаемые НДС в полной мере, без каких-либо льгот. Богатые россияне (тратят на питание менее 19,9% от своего бюджета) заплатят за рост НДС 142,6 млрд рублей, или 31% от возросшей нагрузки на население. Эффект для самой малоимущей группы (расходы на питание занимают примерно половину доходов) составит лишь 9,2 млрд рублей, или 2%, так как в основном они покупают продукты с льготной ставкой НДС в 10% (лекарства, молоко, яйца и т. д.).

Общую нагрузку на бизнес аналитики ИНП оценивают в 132 млрд рублей. Больше всего пострадают пищевая промышленность и добыча металлов. Представители этих отраслей будут платить на 39,4 млрд и 25,2 млрд рублей больше налога соответственно.



Существенных негативных эффектов ни для бизнеса, ни для населения возникнуть не должно, так как нагрузка распределится равномерно, считает профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Насколько позитивно повышение налога повлияет на экономику, будет зависеть от того, как государство распорядится этими дополнительными доходами, полагает замдиректора центра развития НИУ «ВШЭ» Валерий Миронов: если из средств НДС будут профинансированы наиболее перспективные проекты, направленные на развитие человеческого капитала, то рост ставки принесет стране пользу.

По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, позитивный эффект от повышения ставки заключается прежде всего в снижении чувствительности бюджета к изменению цен на нефть.