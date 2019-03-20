Накопленные британские инвестиции в экономику РФ составляют 23,8%, а российские вложения в британскую экономику — свыше 11 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с представителями британского бизнеса, работающими в России.

«Накопленные британские инвестиции в российской экономике составляют сегодня 23,8%, а российские в британскую экономику — свыше 11 миллиардов долларов», — сказал президент, отметив, что в РФ работают более 600 предприятий с британским участием, в том числе в машиностроении, фармацевтике, энергетике, ТЭК, производстве и транспортировке электроэнергии и других инновационных областях.