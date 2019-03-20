Реальная заработная плата в феврале 2019 года увеличилась к февралю прошлого года на 0,7%, а к январю 2019-го — на 1,4%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 43 030 рублей, увеличившись к февралю 2018 года на 6%, а к январю 2019-го — на 1,8%.

Общая численность безработных в феврале составила 3,7 млн человек.